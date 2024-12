Highlights Serie A | Inter-Parma 3-1, dominio a San Siro! Mkhitaryan disegna calcio

Inter-Parma è l’anticipo di Serie A terminato sul punteggio di 3-1 e valido per la quindicesima giornata. Di seguito gol e highlights della sfida vinta dai nerazzurri venerdì alle 18:30.

DOMINIO – L’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Parma per 3-1 al San Siro nella quindicesima giornata di Serie A, avvicinandosi a un punto dal Napoli capolista. La squadra di Simone Inzaghi, imbattuta da 13 partite in tutte le competizioni, ha mostrato ancora una volta solidità e qualità offensive. Il match si è sbloccato al 40’ con un gol spettacolare di Federico Dimarco, che ha controllato magistralmente il pallone e battuto il portiere Zion Suzuki con un tiro preciso. Prima del vantaggio, l’Inter aveva già sfiorato la rete in diverse occasioni, colpendo anche un palo con Dumfries. Nel secondo tempo, Nicolò Barella ha raddoppiato al 53’, sfruttando un assist di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista italiano ha superato Emanuele Valeri con una finta e ha infilato la palla in rete con grande freddezza. Il terzo gol è arrivato al 63’ grazie a Marcus Thuram, che ha segnato al volo su calcio d’angolo battuto da Hakan Calhanoglu. Per l’attaccante francese si tratta della decima rete stagionale in campionato. Il Parma ha trovato il gol della bandiera al 78’, con un’autorete di Matteo Darmian, sfortunato nel deviare il pallone in porta durante un contrasto con Dennis Man. Nonostante il tentativo di reazione degli ospiti, l’Inter ha gestito il finale di gara senza rischi.

INTER-PARMA 3-1 – GLI HIGHLIGHTS