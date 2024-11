Highlights Serie A | Inter-Napoli 1-1: Calhanoglu dolce e amaro!

Inter-Napoli, posticipo della dodicesima giornata di Serie A, è finito 1-1. Hakan Calhanoglu segna con un bolide e poi sbaglia il rigore. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo stadio San Siro di Milano.

CROCE E DELIZIA – Botta e risposta in questo primo tempo fra Inter e Napoli. A sbloccare il risultato, sono gli ospiti. Minuto 23, corner battuto basso e forte verso l’area piccola, Rrahmani tocca con il piatto e riesce in una sponda per McTominay che sotto rete anticipa Dumfries e Sommer e ribadisce in rete lo 0-1. Al 40′ arriva la prima grande occasione per l’Inter, con Acerbi che riceve palla in area da Barella e batte a rete, grande risposta di piede di Meret a impedire il pareggio. Per il pareggio basta attendere solo tre minuti. Al 43′ Calhanoglu raccoglie palla sulla trequarti e lascia partire un siluro terra-aria su cui Meret non può fare nulla. Incrocio dei pali e 1-1. Tante le occasioni al rientro in campo per l’Inter che si avvicina al gol prima con Lautaro Martinez e due volte con Dimarco. In una di queste, l’esterno prende pure il palo. L’episodio che può svoltare la gara arriva al 71′, quando Dumfries si infila sulla destra e anticipa Anguissa che lo colpisce alla gamba. Calcio di rigore con il solito Calhanoglu che si presenta sul dischetto. Incredibilmente, però, il turco sbaglia. Nel recupero occasione clamorosa per il Napoli, con palla di Ngonge che guadagna il fondo e mette in mezzo, Simeone prende il tempo e anticipa de Vrij ma dal dischetto spara alto sopra la traversa.

INTER-NAPOLI 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Inter-Napoli, ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.