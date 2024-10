Highlights Serie A | Inter-Juventus 4-4: derby pazzo ma rimpianti

Inter-Juventus, Derby d’Italia delle 18 della nona giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 4-4. Clamorosa partita con due doppiette e otto gol. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Siro di Milano.

SPETTACOLO E RIMPIANTI – A San Siro Inter-Juventus si sblocca subito. Dopo 14′, Marcus Thuram anticipa bene Danilo in area, il brasiliano lo colpisce sulla caviglia in ritardo e il direttore di gara non può far altro che fischiare un sacrosanto rigore. Sul dischetto non sbaglia Piotr Zielinski. Un vantaggio che, però, dura poco. Al 20′ grave errore difensivo, con Cabal che scodella una palla per Weston McKennie incredibilmente tutto solo in area, lo statunitense appoggia per Dusan Vlahovic che deve solo spingere in rete tutto solo. Al 27′ Lautaro Martinez perde palla a centrocampo, i bianconeri ripartono sulla destra con Francisco Conceicao che si guadagna il fondo, mette in mezzo e Timothy Weah davanti alla porta deve solo spingere in rete. Ma la reazione dei nerazzurri è fragorosa: al 35′ Henrikh Mkhitaryan trova l’angolino vincente e due minuti più tardi altro rigore trasformato da Zielinski.

Nella ripresa, l’Inter parte fortissima segnando il 4-2 con Denzel Dumfries dopo sei minuti. Da qui è un monologo nerazzurro. Di Gregorio è chiamato a due incredibili parate su un tentativo di Dimarco prima e di Barella poi, evitando il 5-2. Poco dopo, però, al 71′, il neoentrato Yildiz riapre la partita: palla recuperata sulla trequarti bianconera, il turco riceve palla e punta Dumfries andando poi a trovare un preciso diagonale dove Sommer non può arrivare e che vale il 4-3. Ed è solo l’antipasto di quello che sta per succedere dopo. Un’Inter sprecona, infatti, subisce anche il gol del pareggio. Minuto 82, azione dalla destra con palla che supera tutta la difesa, giocatori nerazzurri fuori posizione e Kenan Yildiz trova la sua doppietta personale e il 4-4.

INTER-JUVENTUS 4-4 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video di highlights di Inter-Juventus ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.