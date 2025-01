Highlights Serie A | Inter-Empoli 3-1: Lautaro Martinez torna a brillare!

Inter-Empoli, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A, è terminato sul risultato di 3-1. I nerazzurri dominano la partita, subendo un gol dall’unico tiro in porta degli avversari, con l’ex Sebatiano Esposito. C’è però ancora lo zampino del capitano Lautaro Martinez, sempre più in forma. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata a San Siro.

VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE – L’Inter ha dimostrato grande solidità battendo l’Empoli 3-1 e mantenendo il passo del Napoli, restando a soli tre punti di distanza dal vertice. A San Siro, i nerazzurri hanno sbloccato la gara nella ripresa grazie al gol di Lautaro Martinez al 55′, seguito dal raddoppio di Dumfries e dalla firma finale di Marcus Thuram. Nonostante il tentativo dell’Empoli di rientrare in partita con la rete dell’ex Sebastiano Esposito, la squadra di Simone Inzaghi ha gestito con maturità, rafforzando la propria posizione in classifica e ribadendo la sua candidatura per il titolo. Con questa vittoria, l’Inter si riporta a tre punti dal Napoli capolista, con una partita ancora da recuperare. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di saper reagire alla pressione del successo partenopeo e di avere tutte le carte in regola per restare in corsa per lo scudetto. L’Inter continua così il suo inseguimento verso la vetta, puntando su un gioco che, come dimostrano i numeri, non lascia nulla al caso.

INTER-EMPOLI 3-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-Empoli, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.