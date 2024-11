Highlights Serie A | Genoa-Como 1-1: Vogliacco la riprende al 92′

Genoa-Como, anticipo del giovedì alle 20.45 della dodicesima giornata di Serie A, è finita 1-1. I lariani vengono recuperati in pieno recupero dal gol di Vogliacco. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

PARI AL FOTOFINISH – Il Como si fa beffare al 92′ dal Genoa, solo un pareggio con il risultato di 1-1. La squadra di Cesc Fabregas non torna a fare punteggio pieno dopo dopo più di un mese dall’ultima volta. Era successo il 29 settembre contro il Verona, da lì in poi quattro sconfitte ed un solo pareggio con il Parma per 1-1. Il Como si ferma ancora, il Genoa di Alberto Gilardino respira. L’ultimo rocambolesco successo sul Parma per 1-0 trova continuità e adesso l’allenatore ex campione del Mondo vede la luce. A Marassi gli uomini di Cesc Fabregas vanno avanti grazie al gol di Da Cunha sull’ennesimo passaggio vincente del talento spagnolo Nico Paz. Al minuto 17 è arrivato il vantaggio durato quasi fino alla fine della partita. Più volte il Como ha sfiorato il raddoppio, soprattutto con Patrick Cutrone a cui è stato annullato un gol per millimetri. Mario Balotelli ha fatto il suo esordio nello stadio del Genoa, peccato che abbia preso la seconda ammonizione in due partite. Sembra non cambi mai il suo atteggiamento. Al minuto 92 arriva la sorpresa: sponda su corner di Andrea Pinamonti e secondo gol in stagione di Vogliacco.

GENOA-COMO 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il video con gli highlights di Genoa-Como ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.