Highlights Serie A | Genoa-Bologna 2-2, Pinamonti salva Gilardino!

Genoa-Bologna, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A giocata in contemporanea di Como-Parma, è terminata sul punteggio di 2-2. In vantaggio di due gol, la squadra allenata da Vincenzo Italiano, si è fatta rimontare dai padroni di casa. Decisivi i due gol di Andrea Pinamonti.

RIMONTA – Proprio quando tutto sembrava finito per il Genoa e soprattutto per Gilardino sulla panchina dei rossoblu, i liguri hanno trovato una rimonta che può rilanciare il loro campionato. A Marassi, contro il Bologna, sono gli uomini di Italiano a sembrare in controllo. Tanto da passare in vantaggio al minuto 37 con Orsolini, prima del raddoppio nella ripresa – al 56′ – con la rete di Odgaard. Quello che sembra un altro pomeriggio amaro per i tifosi del Genoa, però, si trasforma rapidamente in una clamorosa rimonta nel giro di poco più di un quarto d’ora. Ed è Pinamonti a salvare la panchina del suo allenatore, con due reti: la prima al 73′ e la seconda, quella decisiva, al minuto 85. Un risultato importantissimo per i liguri che rialzano la testa dopo gli ultimi brutti risultati, mentre per il Bologna è un’altra gara da dimenticare: solo una la vittoria in campionato.

GENOA-BOLOGNA 2-2 SERIE A – GOL E HIGHLIGHTS