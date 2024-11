Highlights Serie A | Fiorentina-Verona 3-1: uragano Kean e vetta -1

Fiorentina-Verona, partita delle 15 della dodicesima giornata di Serie A, è finita 3-1. Assoluto protagonista Moise Kean, autore di una fantastica tripletta. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

KEAN MICIDIALE – Al Franchi, la Fiorentina punta la vetta della classifica. I viola in settimana hanno perso in Conference League contro l’APOEL per 2-1. Quindi Raffaele Palladino vuole immediatamente una vittoria. Ospite il Verona di Paolo Zanetti, che nell’ultimo turno ha vinto per 3-2 contro la Roma al Bentegodi. La partita parte col botto, tant’è che dopo quattro minuti il solito Kean trova il gol del vantaggio. Il Verona però è messa bene in campo e al 18′ trova con Serdar il gran gol del pareggio. Il primo tempo è equilibrato e finisce praticamente sul pareggio. Nella ripresa, la Fiorentina esce forte dagli spogliatoi e al 58′ si riporta nuovamente in vantaggio e lo fa ancora una volta con Moise Kean. L’attaccante ex Juventus non si ferma più e poche ore fa ha ricevuto anche la convocazione in Nazionale da Luciano Spalletti. Al 92′ Kean fa pure tripletta, incredibile! Vittoria fondamentale per la Fiorentina, che sale al terzo posto in classifica. Per il Verona, niente da fare. Nel prossimo turno, gli scaligeri ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi al Bentegodi.

FIORENTINA-VERONA 3-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Fiorentina-Verona ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.