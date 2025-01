Highlights Serie A | Fiorentina-Torino 1-1: Gineitis gela il Franchi

Fiorentina-Torino, partita delle 12.30 e valida per la ventunesima giornata di Serie A, è finita 1-1. Nonostante la superiorità numerica, i viola pareggiano facendosi beffare dalla rete di Gineitis. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

PARI BEFFARDO – Finisce 1-1 Fiorentina-Torino, lunch match della ventunesima giornata di Serie A. I granata restano in 10 dopo 33′ per il doppio giallo rifilato a Dembele e i viola ne approfittano subito trovando il vantaggio col solito Kean. Nella ripresa però la squadra di casa si perde, non riesce più a rendersi pericolosa e al 70′ viene raggiunta da Gineitis, che sfrutta un clamoroso pasticcio difensivo avversario. Vanoli strappa il quarto pareggio di fila, Palladino continua a litigare con la vittoria, che manca ormai da inizio dicembre, e viene agganciato al sesto posto dal Bologna. Crisi nerissima per la Viola, che dopo due mesi da urlo tra ottobre e novembre ha chiuso malissimo il 2024 e inizia peggio l’anno nuovo. In classifica, la squadra di Palladino è scivolata dalla zona scudetto a quella Europa League. Bologna e Milan alle porte.

FIORENTINA-TORINO 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Fiorentina-Torino ripreso dal canale YouTube viola.