Highlights Serie A | Fiorentina-Roma 5-1: ‘manita’ umiliante!

Fiorentina-Roma, posticipo della nona giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 5-1. Manita incredibile dei viola con un grande Kean. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

MANITA VIOLA – Fiorentina e Roma, dopo il doppio impegno europeo rispettivamente in Conference contro il San Gallo (vittoria 2-4) e in Europa League contro la Dinamo Kiev (1-0), si trovano una contro l’altra allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Moise Kean sfida Artem Dovbyk. Pronti-via e la Fiorentina dopo appena nove minuti passa in vantaggio. Ripartenza rapidissima dei viola, sull’asse Bove-Kean-Beltran, con l’argentino che trova il corridoio giusto in area per il suo compagno di reparto, abile a incrociare di sinistro e lasciare di stucco Svilar per l’1-0. Gran gol per l’attaccante ex Juventus. La Fiorentina non si ferma e al 17′ raddoppia su rigore con Beltran. La reazione dei giallorossi arriva solamente al 40′ quando Manu Kone trova un gran gol dalla distanza riaprendo il match. Ma la gioia di Ivan Juric dura pochissimo: passano due minuti e Kean fa doppietta su assist dell’ex Bove. Nella ripresa, è ancora monologo Fiorentina, con l’ex Bove, che dopo l’assist, si mette in proprio calando pure il poker. Dopo l’ora di gioco, la partita della Roma si complica ancora di più: rosso a Hermoso al 64′ e autogol di Hummels, appena entrato, al 70′. Un disastro clamoroso.

FIORENTINA-ROMA 5-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video con gli highlights di Fiorentina-Roma ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.