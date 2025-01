Highlights Serie A | Fiorentina-Napoli 0-3: prova di forza azzurra

Fiorentina-Napoli, partita delle 18 di sabato della diciannovesima giornata di Serie A, è finita 0-3. Prova di forza degli azzurri di Antonio Conte. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

MINI FUGA – La squadra di Antonio Conte regala una prova di grande forza nel pomeriggio dell’Artemio Franchi dominando e non rischiando mai un eventuale ritorno della viola. Nel primo tempo ha sbloccato la gara David Neres con un’azione solitaria impressionante al minuto 29. Poco dopo un tocco di mano nello stop ha impedito a Moise Kean di trovare la rete del pareggio a fine primo tempo. Nella ripresa il Napoli ha dilagato: prima ha colpito Romelu Lukaku su calcio di rigore. La sorpresa di Raffaele Palladino Moreno ha combinato un disastro perdendo palla sulla linea di fondo e provocando il fallo in area di rigore. In seguito ha chiuso i conti Scott McTominay con un piattone all’angolino, nato sempre da uno stop errato dell’altro centrale Comuzzo. La viola non ha mai impensierito il Napoli, che ha saputo sfruttare le occasioni e gli errori degli avversari. Adesso Conte e i suoi possono godersi la prima mini-fuga della stagione: +4 sull’Inter e +3 sull’Atalanta. I nerazzurri hanno comunque due partite in meno e giocheranno lunedì la finale di Supercoppa Italiana.

FIORENTINA-NAPOLI 0-3 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Fiorentina-Napoli ripreso dal canale YouTube del club partenopeo.