Highlights Serie A | Fiorentina-Empoli 2-1: Mandragora l’ha fatto brutto

Fiorentina-Empoli, partita delle 15 e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, è finita 2-1. Grandissimo gol di Mandragora. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

VITTORIA VIOLA – Al Franchi va in scena il derby tra Fiorentina ed Empoli. Si lotta per l’Europa e per non retrocedere, con la formazione di Roberto D’Aversa reduce dalla sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. La Viola giovedì se la vedrà con il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Il primo tempo della squadra di Palladino è dirompente, tant’è che dopo sette minuti va in gol con Yacine Adli, preferito a Fagioli. Il centrocampista francese ex Milan è in grande spolvero e al 25′ sigla l’assist per il fantastico gol di Rolando Mandragora. Nella ripresa, esce l’orgoglio dell’Empoli, che al 57′ riapre tutto con il gol di Jacopo Fazzini. Ma l’Empoli non riesce a pareggiarla e la partita dopo 8′ di recupero finisce 2-1 per la squadra di casa. Tutto aperto sia in zona Europa, vista anche la vittoria della Roma sull’Inter, che in zona retrocessione con il KO del Venezia in Laguna contro il Milan.

FIORENTINA-EMPOLI 2-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Fiorentina-Empoli ripreso dal canale YouTube viola.