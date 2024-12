Highlights Serie A | Empoli-Torino 0-1: Adams da centrocampo!

Empoli-Torino, anticipo del venerdì sera della sedicesima giornata di campionato, è finita 0-1. A deciderla il gol da centrocampo di Adams. Di seguito il gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

BLITZ A SORPRESA – Grazie al capolavoro di Ché Adams, il Torino batte 1-0 l’Empoli nel match che inaugura la sedicesima giornata di Serie A. Alla Computer Gross Arena, decide il pallonetto da centrocampo dello scozzese, entrato al 64′ e in gol sei minuti dopo. Vanoli ritrova la vittoria dopo quasi due mesi (non vinceva dall’1-0 al Como del 25 ottobre) e sale a 19 punti, agganciando in classifica proprio i toscani, al quinto ko in campionato. Nella ripresa, Vanoli inserisce subito Vlasic per uno spento Gineitis, ma il secondo tempo si apre nel segno dei toscani che sfiorano l’1-0 con Cacace. Al 64′, però, il coniglio dal cilindro lo estrae Vanoli: entrano Njie, protagonista dell’ultimo successo dei granata, e Adams, che si rivelerà decisivo per quello in terra toscana. Sei minuti dopo, infatti, lo scozzese raccoglie palla, vede fuori dai pali Vasquez e lo beffa con un pallonetto da centrocampo che vale l’1-0 in favore dei granata.

EMPOLI-TORINO 0-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gol e highlights di Empoli-Torino ripreso dal canale YouTube della Lega Serie A.