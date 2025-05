Highlights Serie A | Empoli-Lazio 0-1: Dia decide e 2 espulsioni

Empoli-Lazio, partita delle 12.30 e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, è finita 0-1. Decide la partita Dia. Ci sono state pure due espulsioni. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Ennio Castellani.

DI MISURA – Pronti-via e dopo un minuto Boulaye Dia gela il Castellani per l’1-0 biancoceleste. La partita dell’Empoli si mette ancora più in salita quando al 38′ l’arbitro Andrea Colombo espelle per somma di ammonizioni l’omonimo attaccante dei toscani, Lorenzo Colombo. Ma è una seconda ammonizione totalmente inventata, perché il fallo dell’attaccante c’è su Gigot ma assolutamente da non sanzionare con il cartellino. La Lazio prova ad approfittare della superiorità numerica al 42′, ma serve la prodezza di Vasquez a dire di no al tiro-cross di Guendouzi. Nella ripresa, l’Empoli entra forte e al 51′ trova il gol del pari con Viti su calcia piazzato ma l’arbitro annulla dopo check del VAR. Al 72′, grande occasione per Pedro che può chiudere la partita, ma la palla esce di un soffio. Nel finale, sciocchezza di Hysaj, che già ammonito si prende un’altra ammonizione per fallo su Sambia. A differenza di Colombo, stavolta l’ammonizione è sacrosanta. Le due squadre finiscono a parità di uomini, ma vince la Lazio.

EMPOLI-LAZIO 0-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Empoli-Lazio, ripreso dal canale YouTube del club toscano.