Highlights Serie A | Empoli-Como 1-0: colpo decisivo di Pellegri

Empoli-Como, posticipo di lunedì alle 18:30 dell’undicesima giornata di Serie A, è finita 1-0 per i padroni di casa. Un gol di Pellegri regala il successo ai toscani. Per Fabregas è la terza confitta di fila. Di seguito il video con gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Castellani di Empoli.

DI MISURA – Tre punti importanti per l’Empoli, che con una vittoria di misura sul Como torna alla vittoria dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter e si tiene ben lontano dalla zona calda della classifica. Il gol che decide il risultato arriva in apertura di secondo tempo: lancio lungo, rinvio pasticciato di testa da parte della difesa dei lacustri con Pietro Pellegri che recupera la sfera, entra in area e fulmina Pepe Reina con un siluro in diagonale. Gli ospiti provano a reagire, specialmente nel finale, quando all’87’ Nico Paz si inventa una giocata nei pressi dell’area di rigore dell’Empoli, senza però riuscire a trovare la conclusione decisiva. Risponde Maleh poco dopo: al minuto 88 con un tiro da fuori che esce di un soffio. Negli ultimi istanti di gara è quasi commovente la resistenza difensiva dei padroni di casa, con il Como che si getta completamente in avanti. Empoli però concentrato e determinato a strappare un’importante vittoria con i denti. Cosa che, puntualmente succede. Al triplice fischio finale è 1-0, tutto merito di Pietro Pellegri.

EMPOLI-COMO 1-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gol e highlights di Empoli-Como ripreso dal canale YouTube della Serie A.