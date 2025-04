Highlights Serie A | Como-Torino 1-0: Douvikas blinda la categoria

Como-Torino, partita delle 18 della domenica di Serie A, è finita 1-0 a favore dei lariani. A decidere la partita ci pensa Douvikas. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita, che si è giocata allo Stadio Sinigaglia di Como.

VITTORIA DI MISURA – A decidere la sfida tra Como e Torino è una rete di Douvikas al 38′, che finalizza al meglio un perfetto cross dalla sinistra di Vojvoda, infilando di testa Milinkovic-Savic e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Una vittoria pesantissima per la squadra di Cesc Fabregas, che sale così a 36 punti e si porta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Blindando virtualmente la permanenza nella massima serie. Il Torino, invece, resta fermo a quota 40, vedendo sfumare le residue speranze di agganciare il treno europeo. I granata hanno provato a reagire nel secondo tempo, aumentando la pressione e trovando anche il gol del pari al 92’ con Ilic, ma la rete è stata annullata dal VAR per un’irregolarità. Un doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo che ha generato l’azione. Per i lariani, è il coronamento di una stagione solida e compatta, costruita sull’organizzazione tattica e sulla crescita di diversi elementi chiave della rosa.

COMO-TORINO 1-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Como-Torino, ripreso dal canale YouTube del club granata.