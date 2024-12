Highlights Serie A | Como-Monza 1-1: tante emozioni e qualche imprecisione

PAREGGIO INTENSO – Como e Monza si spartiscono il bottino al termine di una sfida senza esclusione di colpi. Entrambe le compagini provano a mettere in difficoltà l’avversaria attraverso la creazione di palle gol, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie alla prima rete italiana di Yannik Engelhardt. Il tedesco è bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per portare avanti i suoi al 36′. Nella seconda frazione di gioco, fioccano le occasioni da rete da una parte e dall’altra. Dopo il gol di Gianluca Caprari, al 54′ su calcio di rigore causato dal fallo di mano nella propria area di Nico Paz. Le due compagini non intendono accontentarsi del pareggio, anche perché occupano rispettivamente la terzultima e la penultima posizione in classifica, davanti solo al Venezia. Per questo motivo le opportunità di trovare il gol vittoria non mancano, ma sia Milan Djuric che Andrea Belotti non riescono a sfruttarle nel finale. Il risultato di 1-1 conferma che entrambe le squadre dovranno crescere in termini di concretezza e cattiveria agonistica al fine di coronare il sogno della permanenza in Serie A.



COMO-MONZA 1-1, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Como-Monza, ripreso dal canale YouTube della Serie A.