Highlights Serie A | Como-Lazio 1-5, fiera del gol in 10 contro 10

Como-Lazio, partita del giovedì alle 20.45 della decima giornata di Serie A 2024-2025, si è conclusa con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio Sinigallia

FIERA DEL GOL – Tanti i gol – ben sei – in Como-Lazio, uno dei due posticipi della decima giornata di Serie A. Già nel primo tempo i capitolini, in un ottimo stato di forma che li vede al terzo posto del campionato insieme alla Fiorentina, mettono in mostra tutta la voglia di vincere la partita. Sono due, infatti, i gol di vantaggio con cui la squadra di Marco Baroni va all’intervallo. Ad aprire le danze ci pensa su rigore Castellanos al minuto 28, a cui si aggiunge poi Pedro che al 31′ trova il raddoppio. Nella ripresa accorciano le distanze i padroni di casa con un gran gol di Luca Mazzitelli a cui segue, però, l’espulsione di Matthias Braunöder. Dura poco, però, la superiorità numerica per la Lazio. Solo tre minuti dopo arriva l’espulsione di Nuno Tavares che lascia le squadre in dieci contro dieci. Per i biancocelesti, però, non è un problema: nei 20 minuti finali arrivano, infatti, la rete di Patric (72′), il gol della doppietta di Castellanos (81′) e la rete della manita di Tchaouna al 95′.

COMO-LAZIO 1-5 − GOL E HIGHLIGHTS

Video di Como-Lazio ripreso dal canale YouTube ufficiale del club granata.