Highlights Serie A | Cagliari-Torino 3-2, Nicola rialza la testa

Cagliari-Torino, posticipo valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 3-2. Di seguito gol e highlights della sfida.

RITROVA LA VITTORIA – La seconda frazione si caratterizza per un’equivalente intensità mostrata da entrambe le squadre. La prima differenza, in questo caso, è che la rete arriva dopo soli 10 minuti dall’inizio del secondo tempo. A trovarla è Karol Linetty, capitano del Torino, il quale fa partire dal limite dell’area un destro implacabile contro il quale Simone Scuffet non può far nulla. La seconda differenza consiste nel fatto che a dover compiere la rimonta sia il Cagliari, che effettivamente riesce a trovare al 74′ il 2-2 grazie al colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo di José Luis Palomino. Ma i discorsi non sono ancora chiusi. Il Cagliari continua ad attaccare con tanta voglia e intensità. Al 79′, è un fraseggio tra Gianluca Gaetano e Roberto Piccoli, quest’ultimo si presenta a ridosso della porta avversaria e crossa in mezzo trovando la deviazione decisiva di Saul Coco.

CAGLIARI-TORINO 3-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA