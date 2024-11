Highlights Serie A | Cagliari-Milan 3-3: doppietta dell’ex Inter Zappa

Cagliari-Milan, anticipo di sabato pomeriggio della dodicesima giornata di Serie A è finita 3-3. Decisivo l’ex settore giovanile dell’Inter, Gabriele Zappa autore di una doppietta Di seguito il video con gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Unipol Domus.

DOPPIETTA DA EX INTER – Il Milan non va oltre il pareggio in casa del Cagliari nella dodicesima giornata di Serie A con uno spettacolare 3-3 all’Unipol Domus. Sardi subito in vantaggio al 2′ con il destro al volo di Zortea sul secondo palo, ma rimontati dalla doppietta di Leao (15′ e 40′) già prima dell’intervallo. Dopo una rete annullata per il colpevole tocco di Viola in fuorigioco, Zappa si è rifatto nella ripresa: prima firmando la rete del 2-2 sfruttando l’errore di Fofana, poi inventandosi la rete del 3-3 con un destro al volo all’incrocio all’89’ rispondendo al nuovo vantaggio rossonero di Abraham.

CAGLIARI-MILAN 3-3 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il video con gli highlights di Cagliari-Milan ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.