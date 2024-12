L’Inter ha battuto con il risultato di 3-0 il Cagliari di Davide Nicola, il video degli highlights e dei gol dal canale Youtube nerazzurro. Dominio della squadra di Simone Inzaghi.

VITTORIA – L’Inter ha superato in maniera agevole il Cagliari in Sardegna vincendo per 3-0. Nonostante un primo tempo con il freno a mano tirato i nerazzurri hanno saputo raddrizzare la gara e segnare tre reti nella ripresa. Lautaro Martinez sembrava nell’ennesima giornata no, aveva sbagliato un’occasione nitida di testa in area piccola. Alla fine ha saputo sbloccarsi per il momentaneo 0-2 grazie ad un grande assist di Nicolò Barella. Il sardo, tra fischi e delusione per l’accoglienza di Cagliari, è stato il migliore in campo e ha deciso la gara con due passaggi vincenti. Il primo per il gol di Alessandro Bastoni di testa, il secondo proprio per il Toro. Alla fine c’è stato spazio anche per Hakan Calhanoglu e il suo ennesimo calcio di rigore segnato. Solo l’errore con il Napoli dagli 11 metri con la maglia dell’Inter. I nerazzurri salgono così a 40 punti, ne prendono 2 all’Atalanta e si avvicinano alla vetta del campionato chiudendo perfettamente un 2024 da sogno.

Questo il video con i gol e gli highlights di Cagliari-Inter ripreso dal canale YouTube dell’Inter.