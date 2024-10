Highlights Serie A | Cagliari Bologna 0-2: segna anche un ex Inter!

Cagliari-Bologna, match della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 0-2. I rossoblù sono stati bravi a sfruttare le occasioni da gol create, con anche un ex Inter andato a segno. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata alla Domus Arena di Cagliari.

VITTORIA IMPORTANTE – Il Cagliari ospita il Bologna in una sfida già segnata da un certo carico di pressione per i rispettivi allenatori a causa del complicato inizio di stagione delle due squadre. I sardi partono bene, con il centravanti Roberto Piccoli che va vicino al gol con una conclusione che rischia di beffare il portiere dei rossoblù Łukasz Skorupski. Il tiro cross dell’italiano colpisce il palo prima di essere definitivamente respinto dal portiere polacco. Dopo una fase in cui il Bologna fatica a rendersi pericoloso, la squadra allenata da Vincenzo Italiano sfrutta la prima opportunità utile per trovare il vantaggio al 35′. La rete porta la firma di Riccardo Orsolini, bravo a concludere in rete dopo l’assist di Santiago Castro. La prima frazione si conclude così sul punteggio di 0-1. Nel secondo tempo, i felsinei non soffrono praticamente mai sui tentativi in fase offensiva dei sardi. Anzi, sono proprio gli ospiti a segnare l’unica rete dei successivi 45 minuti, chiudendo definitivamente il risultato al 50′ grazie all’ex Inter Jens Odgaard.

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video con gli highlights di Cagliari-Bologna ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.