Highlights Serie A | Bologna-Verona 2-3: Castro condanna i suoi

Bologna-Verona, posticipo delle 20.45 della diciottesima giornata di campionato, è finita 2-3 a favore degli scaligeri. Castro si fa autogol e condanna i suoi alla sconfitta. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

COLPO SCALIGERO – Una sfida ad alta intensità quella andata in scena al Dall’Ara, con i padroni di casa che passano prima in vantaggio per poi venir rimontati dagli ospiti nel giro di 7 minuti. Nella ripresa invece, il Bologna riesce a rimettersi in carreggiata prima dell’autogol di Castro. Dopo i soliti momenti convenevoli, il Bologna trova il gol del vantaggio al 20 con Benjamin Dominguez che sfrutta un assist al bacio di Castro ed è bravo a metterla all’angolino sinistro. Il Verona non demorde e al 38 trova il gol del pareggio con Sarr che non sbaglia l’appoggio in rete. A pochi secondi dal duplice fischio, è ancora una volta il Verona a segnare con i veneti che completano la rimonta. Al 45′ inoltrato, ci pensa un super Casper Tengstedt con un tiro all’incrocio sinistro a gelare i padroni di casa. Nella ripresa invece, succede di tutto. Il Bologna non si arrende e con costanza e sacrificio riesce a ritrovare il pareggio al 58′ grazie a Benjamin Dominguez. Ma all’88’, Santiago Castro con qualche svista di troppo manda la palla nella sua rete consegnando al Verona tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza.

BOLOGNA-VERONA 2-3 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gol e highlights di Bologna-Verona ripreso dal canale YouTube del club scaligero.