Highlights Serie A | Bologna-Napoli 1-1: Ndoye con una magia fa un favore all’Inter

Bologna-Napoli, posticipo di Serie A che chiude la trentunesima giornata, è finita sul punteggio di 1-1. Anguissa sblocca la partita nel primo tempo, ma la squadra di Conte di fatto non scende mai in campo nel secondo tempo e si fa recuperare dal pareggio di Ndoye con una magia. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Renato Dall’Ara.

FAVORE ALL’INTER – Il Bologna agguanta il pareggio 1-1 in casa contro il Napoli. Gli azzurri allenati da Antonio Conte mancano l’opportunità di avvicinarsi all’Inter. La partita è iniziata con il Napoli in vantaggio al 18′, grazie a una brillante azione individuale di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha recuperato palla a centrocampo, superato la difesa avversaria e, dopo aver dribblato il portiere Lukasz Skorupski, ha depositato la palla in rete. Poco dopo, Skorupski ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Federico Ravaglia, che si è distinto con interventi decisivi, tra cui una parata su Scott McTominay. Nel secondo tempo, il Bologna ha aumentato la pressione, trovando il pareggio al 64′ con una giocata spettacolare di Dan Ndoye. L’attaccante svizzero ha finalizzato un cross di Jens Odgaard con un colpo di tacco che ha colpito la traversa prima di oltrepassare la linea di porta.

BOLOGNA-NAPOLI 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Bologna-Napoli ripreso dal canale YouTube della Serie A.