Highlights Serie A | Bologna-Juventus 1-1: pari e sviste arbitrali

Bologna-Juventus, partita delle 20.45 della domenica e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, è finita 1-1. Al Dall’Ara finisce pari lo scontro diretto per il quarto posto, con alcune sviste arbitrali pro-Juve. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita.

SCONTRO DIRETTO – Il match inizia subito in salita per i padroni di casa, con i bianconeri che trovano il gol del vantaggio al 9′ grazie a un tiro dalla distanza di Khéphren Thuram su cui Łukasz Skorupski avrebbe potuto far meglio. Dopo lo svantaggio, i rossoblù iniziano ad assumere progressivamente la gestione del pallone. Ciò si traduce nella creazione di varie potenziali occasioni pericolose, senza che la squadra di casa riesca a trovare il guizzo decisivo. Quest’ultimo sarebbe potuto arrivare, intorno alla metà del primo tempo, con il rigore che sarebbe spettato al Bologna a causa del fallo netto di Weston McKennie ai danni di Remo Freuler. Né l’arbitro Daniele Doveri né il VAR intervengono, con i padroni di casa che si trovano penalizzati da una situazione di chiara evidenza. La Juventus inizia anche i secondi 45 minuti di gioco in maniera aggressiva, trovando subito la rete del raddoppio grazie ad Andrea Cambiaso. Il gol viene però annullato. Al 54′, però, è Freuler a concludere in modo vincente anche grazie alla deviazione di Renato Veiga. Nel finale prima Alberto Costa e poi Ferguson sfiora la rete della vittoria.

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Bologna-Juventus ripreso dal canale YouTube del club bianconero.