Highlights Serie A | Atalanta-Juventus 1-1, altro pareggio! Torna Retegui

Atalanta-Juventus, recupero della diciannovesima giornata di Serie A terminato sul punteggio di 1-1. Ennesimo pareggio per i bianconeri di Thiago Motta. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata al Gewiss Stadium.

ALTRO PAREGGIO – La sfida tra Atalanta e Juventus valida per uno dei tre recuperi della diciannovesima giornata di Serie A termina sul risultato di 1-1. Tredicesimo pareggio per i bianconeri. Senza un vero centravanti, la Juventus sblocca la partita con Pierre Kalulu, trasformato in bomber con un gol preceduto da un palo clamoroso. In assenza di Vlahovic, Thiago Motta ha inventato non un falso centravanti, ma un doppio falso centravanti, Koopmeiners e McKennie. Se l’olandese, bersagliato dai cori e dai fischi del suo vecchio stadio, aveva comunque un senso in quella posizione, il texano no. L’Atalanta aveva cominciato meglio, con la solita aggressività, tanto da costringere Motta a giocare con quattro difensori centrali, i due canonici Gatti e Kalulu, che dovevano stare larghi perché larghi giocavano Lookman e De Ketelaere, più Locatelli e Thuram che controllava Ederson e che per due volte ha murato le pericolose conclusioni di Lookman e Pasalic in area di rigore. Occasioni vere una per parte nel primo tempo, con Lookman (respinta di Di Gregorio) e Gonzalez (sinistro dal limite dell’area fuori di niente). Nel secondo tempo Gasperini ha messo in campo Retegui e Bellanova e quella mossa ha riportato l’Atalanta sull’uno a uno: assist di testa di Bellanova (anticipato Cambiaso), gol di testa di Retegui (anticipato Savona).

ATALANTA-JUVENTUS 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DEL RECUPERO DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Atalanta-Juventus ripreso dal canale YouTube del club bergamasco.