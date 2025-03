Highlights Serie A | Atalanta-Inter 0-2: zampata scudetto! Dominio e ora +3

Atalanta-Inter, posticipo serale delle 20.45 domenica sera e valido per la ventinovesima giornata di Serie A, è finito 0-2 a favore dei nerazzurri. La squadra di mister Simone Inzaghi domina a Bergamo e vince meritatamente lo scontro diretto per lo scudetto. Di seguito gli highlights con i gol della partita che si è giocata al Gewiss Stadium.

ZAMPATA SCUDETTO – L’Inter conquista una vittoria fondamentale, espugnando Bergamo per 0-2 contro l’Atalanta, conquistando l’ottava vittoria consecutiva contro i nerazzurri bergamaschi. Nerazzurri ora a +3 in classifica sul Napoli, fermato dal pareggio. La squadra di Simone Inzaghi domina con una prestazione solida e autoritaria, mostrando freschezza atletica e grande organizzazione. Dopo un primo tempo equilibrato, con un palo di Marcus Thuram e un’occasione per Pasalic neutralizzata da Yann Sommer, la svolta arriva a inizio ripresa. Su corner di Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto punisce la dormita di Kolasinac e sblocca il match di testa. La gara viene interrotta per sei minuti a causa del malore di un tifoso interista, poi trasportato in ospedale, e al ritorno in campo Gasperini prova a cambiare inserendo De Ketelaere, Ruggeri, Maldini e Samardzic, senza però riuscire a scalfire la difesa interista. L’espulsione di Ederson per proteste spegne ogni speranza atalantina, mentre l’Inter chiude i conti con un raddoppio chirurgico di Lautaro Martinez, servito da Nicolò Barella in contropiede. Di seguito gol e highlights della partita.

ATALANTA-INTER 0-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Di seguito gol e highlights di Atalanta-Inter ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro