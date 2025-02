Highlights Serie A | Atalanta-Cagliari 0-0: Gasperini spreca una ghiotta occasione

Atalanta-Cagliari, anticipo del sabato valido per venticinquesima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 0-0. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata al Gewiss Stadium.

OCCASIONE SPRECATA – L’Atalanta non approfitta dei due big match cui Napoli e Inter sono chiamati nella venticinquesima giornata di Serie A, rispettivamente contro Lazio e Juventus, nella sfida casalinga contro il Cagliari. I bergamaschi, probabilmente anche a causa delle scorie della controversa sconfitta esterna contro il Brugges per 2-1, non hanno quell’intensità che solitamente ne caratterizza le prestazioni. La vera Atalanta esce alla distanza, dopo i primi 75 minuti giocati con grande autorevolezza dalla squadra rossoblù. Soprattutto grazie a Charles De Ketelaere, il quale si prende la responsabilità di gestire le azioni offensive della sua squadra sul finire del match. Negli ultimi 6 minuti si manifestano le occasioni più interessanti per i bergamaschi, con il belga, Mario Pasalic e il giovane Vanja Vlahovic che vanno vicini al gol dell’1-0. Che sia per un’imprecisione sotto porta o una prodezza di Elia Caprile, il Cagliari riesce a portare a casa un pareggio preziosissimo per rinsaldare le ambizioni di salvezza dei sardi.

ATALANTA-CAGLIARI 0-0, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Atalanta-Cagliari 0-0 ripreso dal canale YouTube della società lombarda.