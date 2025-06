Highlights Mondiale per Club | Monterrey-Inter 1-1: esordio per Chivu

L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club si chiude con un pareggio. Contro un Monterrey compatto ma tutt’altro che irresistibile, i nerazzurri di Cristian Chivu devono accontentarsi dell’1-1. Di seguito gol e highlights della partita di esordio.

GLI HIGHLIGHTS – Il match si sblocca al 25’, quando Sergio Ramos, con la sua esperienza e il solito tempismo, svetta di testa su corner e firma l’1-0 per i messicani. Un gol che punisce oltre misura una buona Inter, che sin dall’inizio aveva tenuto il controllo del possesso e cercato varchi nella difesa avversaria. La reazione nerazzurra non si fa attendere. Al 41’, su calcio di punizione dal limite, Kristjan Asllani disegna uno schema perfetto: finta il tiro diretto, ma invece serve con un pallonetto Carlos Augusto, che a sua volta mette in mezzo un pallone solo da spingere in rete per Lautaro Martinez. Pareggio meritato e 1-1 all’intervallo. Nel secondo tempo la trama del match non cambia: è l’Inter a fare la partita, Monterrey si limita a contenere e ripartire. La squadra di Cristian Chivu manca in concretezza: troppe le occasioni sciupate, troppa la frenesia nei pressi dell’area.

MONTERREY-INTER – GLI HIGHLIGHTS DEL MONDIALE PER CLUB

Questo il video con i gol e gli highlights di Monterrey-Inter, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.