Highlights Coppa Italia | Milan-Inter 1-1: ‘Calha lo sai perché’

Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, è finita 1-1. In gol Calhanoglu, che risponde alla rete iniziale di Abraham. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.

TUTTO RINVIATO – Quarantacinque minuti equilibrati di primo tempo, con sia Milan che Inter pericolose in un paio di occasioni. Ci vanno subito vicini i nerazzurri, quando Correa lascia partire un tiro potente dal limite dell’area che Maignan blocca prontamente. Al 20′ altra occasione, con una punizione dalla destra: Calhanoglu pennella in mezzo, sponda di testa di Bisseck per de Vrij, ma ancora una volta Maignan neutralizza il tentativo dell’olandese. Sei minuti dopo è il Milan a rendersi pericoloso: Leao libero sulla sinistra si incunea in area e prova il diagonale sul secondo palo, Martinez evita il gol grazie a un intervento con la gamba. Nel finale, al 44′, è Frattesi a divorarsi lo 0-1. L’equilibrio si spezza nella ripresa, quando Abraham scappa a Bisseck e in diagonale batte Martinez per l’1-0. I nerazzurri provano a reagire seduta stante, con Barella che prova la conclusione da fuori area, è bravo però Maignan a respingere. Le due squadre si danno battaglia cercando la via del gol e al 67′ sono i nerazzurri a mettere in rete: azione sulla sinistra, appoggio per Correa all’interno dell’area che scarica a sua volta per Calhanoglu a rimorchio, siluro del centrocampista turco che buca Maignan e sigla il più classico dei “gol dell’ex” per l’1-1. Al 79′ è Zalewski ad avere la palla del vantaggio. Ma è ancora il portiere rossonero a salvare miracolosamente.

MILAN-INTER 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI COPPA ITALIA

Questo il video con i gol e gli highlights di Milan-Inter ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro