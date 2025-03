Highlights Serie A | Napoli-Milan 2-1: un tempo regalato a Conte

Napoli-Milan, partita delle 20.45 della domenica e valida per la trentesima giornata di Serie A, è finita 2-1 a favore degli azzurri. Primo tempo vergognoso dei rossoneri e anche decisivo. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si giocato allo Stadio Diego Armando Maradona.

UN TEMPO VERGOGNOSO – Al Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Milan, partita che chiude la domenica di Serie A. Gli azzurri sono chiamati a rispondere all’Inter, che nel tardo pomeriggio ha battuto l’Udinese 2-1. Dall’altro lato, il Diavolo è praticamente all’ultima spiaggia per sperare ancora nel quarto posto. Tutte le rivali hanno vinto: dal Bologna alla Juventus, passando per la Roma e la Fiorentina. Ma i rossoneri iniziano malissimo. Dopo nemmeno un minuto, Di Lorenzo lancia Matteo Politano, che sfrutta l’incomprensione tra Theo Hernandez e Pavlovic per siglare l’1-0. L’approccio alla partita del Milan è vergognoso. Al quindicesimo, Anguissa sfiora il gol del raddoppio, mentre tre minuti più tardi Romelu Lukaku trova il 2-0. Difesa rossonera imbarazzante. Il primo tempo scivola senza troppi patemi per il Napoli, che amministra bene il doppio vantaggio. Nella ripresa, il Milan prova a reagire sfruttando anche i cambi di Sergio Conceicao, che butta in campo Leao e Chukwueze. E al 55′, ci prova il portoghese ma la sua conclusione non è precisa. Al 69′ arriva l’occasione che può ridisegnare il volto della partita: il neo-entrato Billing interviene in ritardo su Theo Hernandez in area di rigore e il signor Sozza fischia il rigore. Dal dischetto va Santiago Gimenez, detto El Bebote, che praticamente passa la palla a Meret. Nel finale, i rossoneri provano l’arrembaggio trovando anche il gol dell’1-2 con Jovic, entrato da pochi minuti.

NAPOLI-MILAN 2-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Napoli-Milan ripreso dal canale YouTube del club rossonero.