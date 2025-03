Highlights Serie A | Fiorentina-Atalanta 1-0: Kean batte Retegui

Fiorentina-Atalanta, partita delle 15 e valida per la trentesima giornata di campionato, è finita 1-0 a favore della Viola. Kean vince il duello col capocannoniere Retegui. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

VITTORIA PESANTE – A Firenze va in scena una grandissima sfida, ossia quella tra Fiorentina e Atalanta, fondamentale sia in ottica Champions League che scudetto. La Viola parte forte tant’è che dopo tredici minuti ci prova con Kean, che però calcia in modo sbilenco. La punta della nazionale sarà grande protagonista, a differenza invece di Mateo Retegui. Partita giocata con un buon ritmo e al 44′, l’ex Juventus si inventa il gol dell’1-0 portando in vantaggio la Fiorentina. Nella ripresa, la Viola parte ancora forte e dopo tre minuti sfiora il gol del raddoppio con Gudmundsson. Due minuti più tardi, ci prova anche Fagioli, ma Carnesecchi ci mette una pezza. All’ora di gioco si fa vedere anche l’Atalanta, che con Pasalic va a caccia del gol del pari, ma il croato è impreciso. Tre minuti più tardi, la più grande palla-gol per la Dea è sui piedi di De Ketelaere, che si libera bene in area di rigore ma la sua conclusione è larga di un niente. Nel finale, clamorosa doppia occasione sui piedi del capitano Ranieri, ma Carnesecchi è l’ultimo baluardo a mollare dell’Atalanta salvando i suoi. Il match termina dopo 5′ di recupero con la vittoria meritata della Fiorentina.

FIORENTINA-ATALANTA 1-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Fiorentina-Atalanta ripreso dal canale YouTube del club viola