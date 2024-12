Highlights Serie A | Atalanta-Empoli 3-2: De Ketelaere decisivo

Atalanta-Empoli, partita delle 18 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A, è finita 3-2. Charles De Ketelaere autore di un gol favoloso per la vittoria degli orobici. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.

VITTORIA E PRIMATO – Il risultato si sblocca dopo soli 13 minuti, con i toscani che partono ispirati e mettono in difficoltà i padroni di casa, andando a trovare anche il gol grazie a Lorenzo Colombo. Piove poi sul bagnato per i bergamaschi, con Nicolò Zaniolo costretto a dare il cambio all’infortunato Mateo Retegui dopo 20 minuti. Poi la squadra di Gian Piero Gasperini si sveglia dal torpore e prima trova il pareggio grazie a De Ketelaere al 34′, poi colpisce un palo con Djimsiti su colpo di testa e infine, a un soffio da fine primo tempo, arriva il gol di Ademola Lookman che ribalta il risultato. uando sembra che l’Atalanta sia in controllo della partita, al 58′ gli ospiti vanno ancora in gol: contatto in area di rigore, l’arbitro corre al VAR e concede il penalty. Sebastiano Esposito si presenta dagli 11 metri e con una bomba firma il pari. L’inerzia della partita cambia e la squadra di Roberto D’Aversa si rende pericolosa in un paio di occasioni. Tuttavia è l’Atalanta ad avere la meglio: all’86’ Charles De Keteleaere prende palla dalla destra, si guadagna il centro saltando due difensori e poi piazza nell’angolino la palla del 3-2.

ATALANTA-EMPOLI 3-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights della partita tra Atalanta ed Empoli ripreso dal canale YouTube della Lega Serie A.