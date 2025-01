Highlights Serie A | Udinese-Atalanta 0-0: un punto fortunato per Gasperini

Udinese e Atalanta hanno concluso la partita sul risultato di 0-0, di seguito gli highlights. La prima partita del sabato di Serie A non ha dato particolari emozioni.

PAREGGIO – Udinese e Atalanta chiudono l’anticipo del sabato pomeriggio di Serie A sul risultato di 0-0. Gian Piero Gasperini e i suoi possono ritenersi estremamente fortunati nell’ennesima giornata storta dell’ultimo periodo. Dopo il pareggio con la Lazio e la sconfitta con l’Inter in Supercoppa Italiana arriva un’altra gara senza successo. I bergamaschi sono entrati in un momento no, faticano e creano molto poco in fase offensiva. L’Udinese esce dalla partita casalinga con tantissimi rimpianti, la vittoria si è fermata al doppio palo di Alexis Sanchez. Anche Marco Carnesecchi, come spesso accade, ha parato di tutto salvando almeno il punto guadagnato. Adesso l’Atalanta rischia il sorpasso dei rivali dell’Inter nonostante la partita in più. Domani la squadra di Simone Inzaghi va a Venezia e deve riuscire in ciò in cui non sono riuscite le avversarie di Supercoppa, vale a dire vincere. Il calendario comunque non aiuta Gasperini, che alla prossima gara affronterà la Juventus. Martedì il recupero della giornata persa per il viaggio in Arabia Saudita.

UDINESE-ATALANTA 0-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con gli highlights di Udinese-Atalanta ripreso dal canale YouTube del club bergamasco.