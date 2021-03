Hernani: Â«Abbiamo provato a fare del nostro meglio. Inter squadra forteÂ»

Hernani: «Abbiamo provato a fare del nostro meglio. Inter squadra forte»

Condividi questo articolo

Hernani – Parma (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via OneFootball)

Hernani è l’autore del gol del Parma nell’1-2 contro l’Inter. A fine gara, ai microfoni di “Sky Sport” esprime il suo rammarico per il risultato finale.

TROPPO POCO – Hernani è amareggiato per il risultato finale di Parma-Inter (1-2). A nulla è valso il gol del centrocampista brasiliano, che aveva momentaneamente accorciato le distanze. Ecco il suo commento a fine gara: «Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo provato a fare il nostro meglio. Oggi non è successo, avevamo di fronte una squadra forte come l’Inter che è prima in classifica, ha calciatori molto forte individualmente e collettivamente. Questo è però l’atteggiamento giusto che fa ottenere risultati importanti, domenica abbiamo un’altra partita e dobbiamo pensare a quella».