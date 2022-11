Hall of Fame, Manicone ha già scelto: «Ultimo giorno per votare! Io ci sono»

Le votazioni per i nuovi ingressi nella Hall of Fame dell’Inter volgono quasi al termine. Oggi l’ultimo giorno per votare, ecco l’invito di Antonio Manicone, ex difensore nerazzurro.

ULTIMO GIORNO – Ultimo giorno per votare le nuove leggende dell’Inter che quest’anno faranno il loro ingresso nella Hall of Fame nerazzurra. Antonio Manicone ha già votato, questo il suo messaggio in merito: «Ciao a tutti i tifosi dell’Inter, sono aperte le votazioni per la Hall of Fame, io ci sono già! Votate! Provate a immaginare a chi l’ho dato». Di seguito il video pubblicato su Twitter.

#InterFans, oggi è l'ultimo giorno per votare i prossimi campioni che entreranno a far parte della #InterHallOfFame 🚨 Antonio #Manicone ha già scelto i suoi preferiti, e voi cosa aspettate? — Inter (@Inter) November 30, 2022

Fonte: Canale Twitter [Inter]