VIDEO AMARCORD – Ganz porta l’Inter in semifinale: 2-1 all’Anderlecht

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 marzo 1997. I nerazzurri volano in semifinale di Coppa UEFA grazie al 2-1 sull’Anderlecht. Il mattatore è Maurizio Ganz, autore di una doppietta.

INTER IN SEMIFINALE – Nella Coppa UEFA 1996/97 l’Inter miete una vittima dietro l’altra, compreso l’Anderlecht ai quarti di finale. Una doppia sfida che porta la firma indelebile di Maurizio Ganz. Il numero 23 all’andata in Belgio firma il gol dell’1-1 che tiene vive le speranze nerazzurre. Al ritorno invece si supera, e segna addirittura una doppietta. Il vantaggio arriva già al 12′, con Ganz che di testa anticipa tutti sul primo palo, sugli sviluppi di un corner. L’Anderlecht non è squadra arrendevole, e al 33′ trova il pareggio che varrebbe i supplementari. Yaw Preko e Bruno Versavel scambiano al limite dell’area nerazzurra, con il primo che insacca da pochi passi l’assist del secondo. Tutto da rifare per l’Inter, ma ci pensa ancora Ganz. Al 60′ Javier Zanetti piazza un cross in area, e il bomber di coppa (chiuderà da capocannoniere con otto gol) segna il 2-1, ancora di testa, stavolta in tuffo. Rivediamo gli highlights della vittoria sull’Anderlecht con il video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”:

