VIDEO – Hakimi gioisce: «Che anno! Grazie a tutti per il vostro supporto»

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, è reduce certamente da una stagione positiva che si è conclusa con la vittoria dello scudetto.

FILMATO – Achraf Hakimi ha pubblicato un video con i momenti salienti della sua prima stagione all’Inter. Un post con cui l’esterno marocchino non ha solo voluto celebrare per la sua annata positiva, anche ringraziare coloro che lo hanno sostenuto. Infatti nel contenuto postato su Instagram si legge un messaggio in spagnolo e in inglese che si può tradurre. “Che anno! Grazie a tutti per il vostro supporto“.