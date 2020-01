VIDEO – Eriksen contro la Fiorentina: Inter, che precedente! Gran classe

Eriksen è il grande colpo dell’Inter nel mercato di gennaio. C’è grande attesa tra i tifosi nerazzurri per l’esordio del trequartista. Potenzialmente l’ormai ex Tottenham potrebbe essere impiegato già contro la Fiorentina: nel 2016 il danese affrontò e sconfisse la Viola. Ecco il video con gli highlights

ELEGANZA STRARIPANTE – L’affare Christian Eriksen ha infiammato tifosi nerazzurri e addetti ai lavori. Dopo l’ufficialità, è partito il conto alla rovescia per l’esordio che potrebbe già avvenire contro la Fiorentina. Non sarebbe la prima volta che il trequartista troverebbe la Viola come avversaria. Nel 2016, infatti, col suo Tottenham eliminò la squadra all’epoca di Paulo Sousa con un secco 3-0 in casa, dopo l’1-1 dell’andata. In occasione del 2-0, da sottolineare la magnifica giocata smarcante di Eriksen: apre il campo e verticalizza, poi arriva il gol di Lamela. Di seguito il video pubblicato dal profilo YouTube Sport HD.