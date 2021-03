VIDEO – Conte mostra la sua Inter: «10 giocatori per poi concludere. Cos’è questo?»

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Conte, come già fatto la scorsa settimana (vedi articolo), usa Instagram per mostrare gli schemi della sua Inter. E, forse, rispondere anche a chi dice che i nerazzurri giocano soltanto in contropiede. Lo fa utilizzando un’azione del 3-0 di ieri contro il Genoa.

LA RISPOSTA? – Antonio Conte, a una settimana di distanza, torna a discutere di tattica. L’allenatore dell’Inter, attraverso il suo account ufficiale Instagram, mostra un’azione del primo tempo di ieri contro il Genoa. Questo il suo messaggio: “Grazie per le tante risposte e commenti al post precedente. Dieci giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos’è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O… una via di mezzo?” Considerato che, nelle ultime settimane, più volte si è detto che l’Inter attacca solo in contropiede (falsissimo) da non escludere che quella di Conte sia una risposta ben precisa.