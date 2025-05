VIDEO IN – Carlos Augusto ricorda: «Due anni fa la finale con il Pisa, ora il Psg!»

Nel media-day per la finale di Champions League tra Psg e Inter ha parlato con la nostra inviata Romina Sorbelli l’esterno brasiliano Carlos Augusto.

CARRIERA – Tra i protagonisti di questa lunghissima stagione dell’Inter c’è stato sicuramente Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha ripercorso la sua carriera prima del Psg: «Chiaro che la settimana scorsa c’era il campionato ed eravamo concentrati su quello. Ora siamo concentrati sulla finale ed è la partita più importante dell’anno per il trofeo più importante per un club. Carlos Augusto, il tuo percorso? Due anni fa facevo la finale con il Pisa, ora contro il Psg. Il cammino è straordinario e spero di continuare in questo modo. C’è la rabbia per il campionato, posso dire che il gruppo sa capire le situazioni. Non abbiamo vinto niente fino ad oggi, la rabbia non dev’essere però un ostacolo. Dobbiamo fare una bella settimana, abbiamo fatto un grande percorso e fare la finale per finire bene. Loro hanno detto che è stata una grande stagione quella della finale di Istanbul, ma a nessuno è piaciuto perdere. Tutti erano bruciati per la finale, ora hanno più voglia di arrivare in finale e vincere. Carlos Augusto, queste risate?! Lo spirito non è cambiato, nel gruppo sto bene. Speriamo di uscirne bene»

