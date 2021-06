Inter-News.it prosegue la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti. Ecco l’audio della puntata odierna, andata in onda a partire dalle ore 10 nella trasmissione “Social Media Club”. Di seguito tutte le informazioni

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Come ogni venerdì Inter-News.it è stata ospite di “Social Media Club”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Nerazzurra, a partire dalle ore 10 (orario “estivo”). Protagonista il nostro redattore Giulio Di Cienzo insieme al padrone di casa, il Direttore Lapo De Carlo. Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand.