AUDIO – Inter-News.it a Social Media Club su Radio Nerazzurra [22.01.2021]

Condividi questo articolo

Inter-News.it a Radio Nerazzurra

Inter-News.it prosegue la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti. Ecco l’audio della puntata odierna, andata in onda a partire dalle ore 11 nella trasmissione “Social Media Club”. Di seguito tutte le informazioni

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Come ogni venerdì Inter-News.it è stata ospite di “Social Media Club”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Nerazzurra, a partire dalle ore 11. Protagonista il nostro redattore Giulio Di Cienzo insieme agli speaker radiofonici, il Direttore Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand.