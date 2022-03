Ask IN – Rivedi la diretta di ieri con la redazione di Inter-News.it [PODCAST]

Ask IN, appuntamento fisso della redazione di Inter-News.it per rispondere alle domande dei tifosi. Ti sei perso la diretta di ieri? Recuperala in differita!

ASK IN – Ti sei perso l’appuntamento LIVE con la redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata del podcast Ask IN. Segui la pagina Facebook (clicca qui) e iscriviti al canale YouTube (clicca qui) di Inter-News.it per recuperare tutti i contenuti. Tanti i temi trattati nella diretta insieme ai redattori Roberto Balestracci, Filippo Miosi e Giulio Di Cienzo. Hai dei dubbi legati all’Inter? Mandateci le vostre domande sui temi più disparati legati al mondo nerazzurro (partite, prestazioni dei giocatori, calciomercato, ultime dai campi, domande su eventuali preferenze…): quelle più interessanti saranno lette e discusse live ogni martedì dalla nostra redazione. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento!