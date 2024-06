VIDEO IN – Venezia in sede Inter, occhio alla suggestione Correa!

Il Venezia ha fatto una visita questo pomeriggio nella sede dell’Inter, per cominciare a discutere di qualche ipotesi di calciomercato. Nel video del nostro inviato a Milano, Onorio Ferraro, il direttore sportivo Antonelli non chiude all’opzione Correa.

CORREA-INTER, SISTEMAZIONE CERCASI – Il Venezia è l’ultima squadra della Serie A 2023-2024, che inizierà nel weekend del 17-18 agosto. Questo per aver vinto i play-off di Serie B dieci giorni fa, superando la Cremonese nella doppia finale. L’ha fatto con Paolo Vanoli in panchina, che però non proseguirà la sua esperienza arancioneroverde. L’allenatore andrà al Torino, manca solo l’annuncio perché bisogna sistemare delle formalità burocratiche, e il Venezia deve trovare un sostituto (si parla di Eusebio Di Francesco e Marco Zaffaroni come favoriti per la successione). Ma intanto, la dirigenza del club neopromosso comincia a parlare del mercato per il ritorno in Serie A. E l’ha fatto anche questo pomeriggio, in un incontro andato in scena nella sede dell’Inter che ha seguito il nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.

Venezia in sede Inter: la testimonianza video e occhio a Correa

IL COMMENTO – Come visibile nel video, in rappresentanza del Venezia nella sede dell’Inter c’era il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri. L’ex calciatore ha commentato le voci su alcuni giocatori di proprietà nerazzurra, fra cui Valentin Carboni e Joaquin Correa. Quest’ultimo è uno degli esuberi annunciati, visto che non c’è grande interesse a rilanciarlo dopo tre anni imbarazzanti e la stagione chiusa al Marsiglia senza nemmeno un gol. Bisognerà trovare una sistemazione, preferibilmente a titolo definitivo visto che ha dodici mesi residui nel suo contratto. C’è un’apertura su entrambi i profili, ma prima sarà necessario che i lagunari chiudano il discorso allenatore. Sul quale, peraltro, è possibile un accordo nei prossimi giorni visto che si stanno sistemando tutte le panchine libere.