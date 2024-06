VIDEO IN – Tinti, arrivo in sede Inter non da solo: attesi sviluppi su Inzaghi!

Tinti, agente di Inzaghi, è in questo momento nella sede dell’Inter per proseguire i discorsi sul rinnovo di contratto dell’allenatore. In attesa della sua uscita, ecco gli sviluppi e il video del nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.

PRESENZA E ATTESA – C’è Tullio Tinti in questi minuti nella sede dell’Inter. Un viavai molto fitto in questo pomeriggio, visto che nelle scorse ore si erano visti già gli agenti di Dennis Curatolo nonché Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Venezia neopromosso in Serie A. Ma è chiaro che sia la situazione di Simone Inzaghi quella principale, con l’allenatore atteso dal rinnovo del suo contratto. Motivo per il quale si attende l’uscita di Tinti, per capire se rilascerà dichiarazioni e darà l’annuncio del prolungamento con l’Inter.

Tinti, agente di Inzaghi, arriva nella sede dell’Inter: il video

CONTATTO DOPPIO – Qui sopra il video del nostro inviato in sede Onorio Ferraro, con l’arrivo di Tinti in viale della Liberazione. Con lui c’è anche il suo collaboratore Paolo Castellini, ex calciatore. Entrambi sono poi saliti per incontrare la dirigenza dell’Inter. Nei prossimi minuti sono attese novità sull’esito di questo vertice, per capire se già oggi arriverà l’ufficialità. Inzaghi rinnoverà così come ha fatto ieri Nicolò Barella, in attesa di capitan Lautaro Martinez per il quale presumibilmente le tempistiche saranno un po’ più lunghe ma solo per via della Copa América. Il rinnovo del tecnico dovrebbe essere fino al 2027, in modo da blindare ulteriormente Inzaghi e risolvere per un po’ la questione contratti.