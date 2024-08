VIDEO – Sorteggio Champions League, come funziona! Inter, 31 rivali

Manca meno di un’ora al sorteggio della nuova fase campionato di Champions League, al via alle 18. In attesa della diretta, che potete seguire su Inter-News.it dalle 17.45, ecco il funzionamento nel nostro video curato da Romina Sorbelli.

INTER, CAMBIA IL FORMAT! – Oggi alle 18 il sorteggio di Monte-Carlo darà forma alla nuova fase campionato di Champions League. Niente più gironi, si passa alla classifica unica con un tutti contro tutti. Rispetto a com’era prima, si giocheranno otto giornate anziché sei. Le prime otto passano direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima partecipano agli spareggi che daranno le avversarie delle teste di serie. Le prime partite si svolgeranno da martedì 17 a giovedì 19 settembre, per la prima giornata. Nel video sottostante del canale YouTube di Inter-News.it, curato dalla nostra Romina Sorbelli, la spiegazione di come funziona il nuovo sorteggio di Champions League, con l’Inter che ha trentuno possibili avversarie (tutte tranne le altre italiane).

Come funziona il sorteggio di Champions League per l’Inter

LA PROCEDURA – Alle 18 l’urna di Monte-Carlo, peraltro con dei protagonisti di un certo livello, darà forma al programma. Il sorteggio della fase campionato di Champions League sarà in parte automatico, con l’Inter che troverà due avversarie per ciascuna fascia e ne sfiderà quattro in casa e quattro in trasferta. E c’è grande curiosità per capire come saranno definite queste rivali, visto che saranno definite da un computer. Si partirà con la prima fascia, proprio quella dei nerazzurri. Il calendario con date e orari delle partite sarà reso noto sabato 31 agosto, perché legato ai sorteggi delle altre due coppe europee (Europa League e UEFA Conference League) previsti per domani. Dalle 18, in contemporanea con il sorteggio di Champions League, potrete seguire sia la diretta testuale sul nostro sito sia quella video sui nostri canali.