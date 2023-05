VIDEO – Scudetto Napoli, incredibile festa anche in Piazza Duomo a Milano

Il Napoli stasera ha vinto lo scudetto, con l’1-1 in casa dell’Udinese (vedi articolo). I festeggiamenti sono partiti in tutta Italia (e non solo), con centinaia di persone che hanno riempito Piazza Duomo a Milano come se fosse un titolo di Inter o Milan.

LA FESTA… AL CONTRARIO – Piazza Duomo invasa di tifosi per festeggiare lo scudetto. Sembra una frase che può valere per l’Inter due anni fa o il Milan lo scorso anno, invece è per il… Napoli. In centinaia hanno invaso la piazza principale di Milano per celebrare il tricolore conquistato stasera, con l’1-1 sul campo dell’Udinese. Una scena particolare, visto che in genere in Duomo vanno Inter e Milan.

Questo il video dei festeggiamenti del Napoli a Milano, dall’account YouTube di DAZN.