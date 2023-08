VIDEO – Samardzic-Inter, il rebus prosegue da Milano: la situazione

Sono ormai quarantotto ore che cambiano rapidamente le carte in tavola sulla possibilità che Samardzic vada all’Inter. Per il momento il centrocampista dell’Udinese resta a Milano, ma si attende una svolta: il video.

COSA FA? – Ieri sera si è sparsa la voce di Lazar Samardzic di rientro a Udine, ma in realtà è rimasto a Milano in attesa di capire se sarà Inter o no. Il centrocampista resta in un albergo non lontano dal Meazza, mentre proseguono le discussioni legate alle condizioni contrattuali cambiate venerdì. La speranza è che tutto si risolva, ma ancora non c’è certezza.

Questo il video con il servizio di Sky Sport dall’esterno dell’albergo che ospita Samardzic.

