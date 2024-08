VIDEO – Pisa-Inter 1-1, gol e highlights della partita

I nerazzurri di Simone Inzaghi dopo tre successi consecutivi nelle amichevoli in questa pre-season, pareggiano la quarta sfida. L’amichevole Pisa-Inter termina sul punteggio di 1-1. Il club ha pubblicato gli highlights su Youtube.

PAREGGIO – L’Inter c’è sempre e riprende il risultato, anche in una partita che conta relativamente in quanto amichevole. Anche se la sfida di Pisa ha avuto ben poco di amichevole: partita vera, con sudore, contrasti, minuti di recupero, insomma, un vero e proprio anticipo di calcio vero. 1-1, un pareggio che matura con due gol simili, nella stessa porta, nel recupero. Il Pisa fa 1-0 al 46′ del primo tempo con Piccinini, l’Inter firma l’1-1 al 96′ con Bisseck, che ribadisce in rete da pochi passi il pallone calciato da Calhanoglu in area. Non ha voluto lasciare per strada nulla la squadra di Simone Inzaghi: dopo un primo tempo a ritmi più lenti, nella ripresa ha costruito tanto gioco, con occasioni da gol, il palo di Frattesi e belle azioni. Il pareggio nel finale è stato il giusto premio per la prestazione e gli sforzi.

Pisa-Inter, gol e highlights della partita