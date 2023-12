VIDEO – Inter-Udinese, presentata la maglia speciale per la gara

Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio di Inter-Udinese e da San Siro arrivano i primi contenuti in preparazione alla partita. Tra cui un video di presentazione della maglia speciale con cui i calciatori scenderanno stasera in campo.

MAGLIA SPECIALE – Come annunciato in settimana, i nerazzurri per Inter-Udinese indosseranno una maglia speciale. Una collaborazione con lo sponsor Paramount Plus, con il logo dei “Transformers” bene in vista. Dallo spogliatoio di San Siro arriva anche un video, pubblicato sull’account Twitter della società, per presentare nel dettaglio la divisa che vedremo questa sera.

Questo il video pubblicato dalla società nerazzurra.